Источник материала: БT

Приходится в антибелорусской борьбе включать все свое богатое воображение. Есть в Польше государственная телекомпания TVP. В ее состав входит польский телеканал "Белсат". Известен своей желтизной, низким уровнем и огромным количеством фейков в эфире. Вот и очередной подоспел накануне. Там появился материал про то, как силовики якобы издевались над задержанным таксистом. Срезали ножом волосы, выжгли оставшиеся газовой горелкой, избивали, оскорбляли и издевались. Жутчайший рассказ оказался выдумкой сотрудницы "Белсата" (если это не явно нездоровая психика, то что?) Это она предложила за 100 евро таксисту начитать на диктофон этот лживый рассказ (смотрите в видео).

Можете себе только представить, какое количество и каких масштабов фейки родили подобные издания за последний год в Беларуси.







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