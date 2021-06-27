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Жутчайший рассказ об издевательствах над задержанным таксистом оказался выдумкой сотрудницы "Белсата"

27.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приходится в антибелорусской борьбе включать все свое богатое воображение. Есть в Польше государственная телекомпания TVP. В ее состав входит польский телеканал "Белсат". Известен своей желтизной, низким уровнем и огромным количеством фейков в эфире. Вот и очередной подоспел накануне. Там появился материал про то, как силовики якобы издевались над задержанным таксистом. Срезали ножом волосы, выжгли оставшиеся газовой горелкой, избивали, оскорбляли и издевались. Жутчайший рассказ оказался выдумкой сотрудницы "Белсата" (если это не явно нездоровая психика, то что?) Это она предложила за 100 евро таксисту начитать на диктофон этот лживый рассказ (смотрите в видео).

Можете себе только представить, какое количество и каких масштабов фейки родили подобные издания за последний год в Беларуси.


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Приходится в антибелорусской борьбе включать все свое богатое воображение. Есть в Польше государственная телекомпания TVP. В ее состав входит польский телеканал...
 
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