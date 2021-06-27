Президент о мудрости белорусов и любви к родной земле у стен цитадели

Источник материала: БT

Cегодня трудно представить, что чувствовали брестчане, жители других городов и деревень Беларуси тогда, в первые часы войны. Чудовищное преступление совершили тогда нацисты и их пособники, многие из которых, как выяснилось, еще ходят по этой земле, причем по земле соседних с нами стран - мы уже потребовали их экстрадиции. Чего тут удивляться, что их внуки вслед за дедами мечтают удушить, закрыть рот стране, едва ли не единственной оставшейся в Европе, кто методично напоминает о масштабах тех преступлений и поднимающем голову неонацизме в Европе - от батальонов в Украине до действующих подразделений в регулярной армии Германии. Экономические санкции, закрытое небо - все это не что иное, как попытка давления на Беларусь, желание взять страну под управление. И сидели бы тогда в нашем парламенте ставленники немецкой партии ХДС, например, как тот литовский депутат из недавнего видео с пранкерами, который самодовольно хвастался тем, что продукт он немецкий, что президент в его стране ничего не решает, а все решает большой запад - через таких, как он, марионеток.

Примерно так, как было 80 лет назад. Правда, методы сейчас другие, особенно циничные: ведь санкции ввели накануне самого трагичного дня в нашей истории. И слова Президента о мудрости белорусов и любви к родной земле - именно в этот день (22 июня) и именно в этом месте (у стен цитадели) - обретают особое значение.Свое мы не отдадим! (Видео).





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