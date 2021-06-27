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Глава государства на неделе посетил Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь

27.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Один из древнейших православных в Беларуси. Обитель существует пять веков. Это святое место для всего православного мира и особое для нашей страны. Здесь находится одна из самых почитаемых христианских святынь. Единственный в мире нерукотворный образ Божьей Матери.

Во время краткого молебна в храме можно было проникнуться атмосферой уникального места. Александр Лукашенко зажег свечу у иконы Жировичской Божией Матери. Под патронатом Президента шло возрождение монастыря, который на своем веку знал немало бед и разрушений. Глава государства поручил в течение ближайших трех лет окончательно благоустроить не только храм и его территории, но и сами Жировичи. Возрождение святынь, обновление храмов, сохранение наследия - это всегда находило поддержку на государственном уровне.

В Жировичах состоялся разговор Президента с духовенством. В последний год было непросто. Не прекращались попытки сломать страну - не получилось. Старались вовлечь и конфессии. Но православная церковь справилась. Однако самоуспокоения быть не должно. Тем более что экономическое удушение и информационные атаки продолжаются до сих пор.

 
 
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Один из древнейших православных в Беларуси. Обитель существует пять веков. Это святое место для всего православного мира и особое для нашей страны. Здесь находится...
 
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