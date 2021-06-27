И. Жарикова: Когда есть коллектив единомышленников, на работу идешь с радостью

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О ценностях, которые не разрушить попытками насаждения чуждых нам нравственных идеалов. О семьях, о трудовых династиях и взглядах на мир вокруг. Агентство теленовостей продолжает пополнять коллекцию проекта о сильных духом белорусских женщинах, которые не стесняются выражать свою гражданскую позицию и отстаивать свои убеждения.

Героиня новой серии из династии медиков. 36 лет в профессии! Считает себя экстравертом. А ее коллеги поражаются энергетике, которую она дарит людям.