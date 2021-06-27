Наплыв мигрантов-нелегалов - репортаж с белорусско-литовской границы

Источник материала: БT

На фоне происходящих событий европейские страны практически ежедневно находят надуманный повод, чтобы упрекнуть Беларусь или отдельное ведомство в неисполнении своих обязанностей. Последнее время в некоторых СМИ звучали заявления о якобы халатном отношении белорусских пограничников к охране рубежа. Несмотря на все недобрососедские высказывания, зеленые фуражки продолжают нести службу и выполнять обязательства в рамках международных договоров и соглашений с сопредельными странами, прилагая максимум усилий для предотвращения целенаправленных и хорошо организованных маршрутов нелегальной миграции.

Ежегодно весной и летом возрастает поток тех, кто хочет тайно попасть в Европу. В поисках лучшей жизни мигранты из Азии и Африки пытаются пересечь рубежи. И наоборот - круглогодично из Европы в Беларусь пробуют переправить сотни килограммов наркотиков. На прибалтийском участке до определенного момента велись активные работы по возведению технических систем охраны границы, в том числе и при поддержке Евросоюза. Однако ЕС приостановил все проекты международной техпомощи Беларуси. "Главный эфир" побывал на белорусско-литовской границе и узнал, какая сейчас там обстановка.

Рассказывает Владимир Королев.

Наплыв мигрантов-нелегалов начинается с приходом тепла. Летом легче скрываться в лесу, ночевать недалеко от границы. Эти кадры сделаны в Вороновском районе. Семья из Ирака (в том числе и маленький ребенок) перелезает через сигнализационный комплекс. Сейсмические датчики фиксируют нарушителей. Пятерка еще не успела преодолеть ограждение, а застава уже поднята в ружье.

С начала года Госпогранкомитет фиксирует существенный наплыв мигрантов. Нелегалы неустанно предпринимают попытки через Беларусь оказаться в Евросоюзе. Число задержаний с января - более трехсот. Самый напряженный участок - литовский, там фиксируется 2/3 подобных нарушений. С начала года количество задержанных мигрантов возросло почти в 20 раз. С одной стороны, Беларусь никто не обвиняет в причастности к росту нелегальной миграции, с другой, некоторые СМИ и страны продолжают риторику якобы открытой границы.















Что касается пятерых жителей Ирака, они до границы дойти не успели. Были задержаны в тот же день и помещены в изолятор до выяснения всех обстоятельств.

В Евросоюз нелегалы идут не только через Литву. Вот комичная картинка из пункта пропуска "Брузги". 47-летний гражданин Пакистана без документов пытался попасть в Польшу. Но за улыбкой скрывается серьезная и кропотливая работа пограничников, ведь подобные задержания происходят постоянно. Каждый год всплеск мигрантов приходится на лето.

Максим Бутранец, начальник Сморгонской пограничной группы:



Затрагивая вопрос нелегальной миграции (заметьте, я не применяю термин проблематику), констатирую, что количественные показатели выявленных и задержанных граждан третьих стран сопоставимы с цифрами предыдущих пяти-семи лет и не выходят за рамки прогноза, характерного для весенне-летнего периода

Иными словами, и в прошлом году, и пять лет назад летом был всплеск наплыва мигрантов. Это связано с напряженной ситуацией в странах миграционного риска, ведь бегут не от хорошей жизни.

В одностороннем порядке литовская сторона заявляет о четырех сотнях задержанных нелегалов с начала года. При этом польские и латвийские пограничники серьезного всплеска нарушений не фиксируют. Что это: попытка Литвы очернить Беларусь, скрыть свои проблемы и напряженные точки, выбить себе деньги на развитие приграничной инфраструктуры или показать, что ведомство впервые за много лет начало охранять рубеж Евросоюза? Говоря о заоблачной статистике задержанных, все это делается без предварительного двустороннего расследования (при наличии протокола, который подписан белорусской и литовской стороной). При отсутствии таких документов есть вероятность неверного подсчета или вовсе манипуляция со статистикой.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:



Для решения вопросов имеется механизм сотрудничества в рамках погранпредставительского аппарата. Он в полной мере позволяет взаимодействовать и обмениваться информацией с литовской стороной по всем направлениям служебной деятельности и на всех уровнях. На запросы от литовской стороны нами даются четкие и аргументированные ответы. Но в последнее время мы не всегда получаем полные ответы от коллег по нашим обращениям. Подчеркиваю, что органы пограничной службы настроены на конструктивное взаимодействие в вопросах обеспечения надежной охраны совместной границы с учетом интересов обеих сторон

Тонкости работы на заставе выясняем у рубежа. Каждый наш шаг здесь фиксируется. Пограничники уверяют: белорусско-литовский рубеж один из передовых. В Островецком районе такая система установлена на всем участке границы.

Этот участок называется рубеж охраны, он находится неподалеку от госграницы. Вон он, пункт пропуска "Лоша". Помимо камер, которые фиксируют наше присутствие, здесь находится КСП, а также забор с установленной современной сигнализационной системой.

Погранзастава "Лоша" была введена в эксплуатацию 15 лет назад. В ее ведении свыше 20 км границы. В прошлом году комплекс был серьезно модернизирован.













Антон Бондаренко, официальный представитель Сморгонской пограничной группы:



На всем участке установлена сигнализационная система "Ворон". Система интеллектуальная, обучаемая и позволяет отличить нарушителей госграницы от диких животных или просто воздействий погодных условий. Также на вооружении пограничника стоят тепловизоры и приборы ночного видения. Все это в комплексе позволяет осуществлять надежную охрану госграницы на вверенном участке

Весь сигнал поступает не только на заставу, картинку можно посмотреть и в Минске. Эти нелегалы из Ирана не успели выйти из машины, а дежурный уже следил за автомобилем и его пассажирами.

Комната дежурного по заставе - небольшое помещение, куда на экраны выводится вся информация с видеокамер. Умная система "Ворон" сама сообщит об этом на пульт управления.

С 2017 года на рубеже с Евросоюзом белорусские пограничники задержали 1 300 мигрантов-нелегалов

Примерно столько же нарушителей за это время выявили пограничники Литвы, Латвии и Польши вместе взятые. При этом с западного направления ежегодно фиксируется рост контрабанды наркотиков. За последние 2,5 года белой смерти только с литовского участка было задержано почти 400 кг. Никто ведь не обвиняет Литву в продаже наркотиков. На прибалтийском участке до последнего времени возводились системы охраны границы. Финансировалась модернизация в том числе и при поддержке Евросоюза. Однако ЕС приостановил все проекты международной технической помощи. Это в большей мере инициировала Литва, поэтому неприкрытые участки границы есть. Но такая же ситуация и у литовской стороны.













Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:



Государственная граница охраняется с двух сторон. Согласно договоренностям с погранведомствами Латвии и Литвы, обозначены направления, где с учетом имеющихся возможностей (например, таких, как инженерное оборудование и техническое оснащение границы) каждая из сторон сосредоточила основные усилия на определенных участках границы: органы пограничной службы Республики Беларусь - на одних, пограничники сопредельных государств - на других. Образно говоря, на отдельных участках концентрация усилий осуществляется попеременно на территории то одного, то другого государства (как бы в шахматном порядке). С учетом изменений обстановки точки концентрации этих усилий могут меняться, и это обусловлено активизацией противоправной деятельности на том или ином направлении. Поэтому в текущей ситуации с учетом позиции, занятой сопредельной стороной, мы сосредоточили усилия на приоритетных для нас направлениях

Сегодня пограничники Беларуси продолжают нести службу в непростых условиях. Сами зеленые фуражки признаются: надежность охраны рубежа зависит не только от погрангруппы. Налажена работа с местным населением, а также делается упор на автоматические системы охраны.









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