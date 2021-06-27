Династии в сельском хозяйстве: сила в единстве

Источник материала: БT

Следующий наш репортаж - об очень земном и родном. О ежедневном непростом труде на земле и людях, которые куют для страны, для нас с вами продовольственную безопасность. А это - изобилие чистых продуктов питания, которым, к слову, не страшны никакие санкции. Белорусы всегда будут сыты и одеты, потому что все это мы умеем делать сами. А на планете немало мест, где белорусские продуктовые бренды ждут.

Съемочная группа "Главного эфира" вернулась из хозяйства, где уверены: любые трудности нипочем, если есть единство народа, сплоченность общей идеей. И все это начинается от семьи, дальше - в коллективе - и так на всю страну. Именно единство здесь называют силой своего сельхозпредприятия и секрет его успеха. И вы поймете почему, посмотрев репортаж.

Алеся Высоцкая о том, как общее дело, любовь к родной земле и гордость за свое, родное, объединяет людей.

Пока папа управлялся с техникой, малышка посещала живые уроки. Это такое новаторство в хозяйстве, где любовь к труду на земле и уважение людям, которые создают для нас экологичные продукты, воспитывают с детства.

Династия Тараненко. Отец - 22 года в хозяйстве. Привел за собой сына. Сам попробовал силы на разных работах, а задержался на зернотоке.

Сына сначала брал в помощь, на подработку. А сейчас он уже ведущий инженер современного овощехранилища.

Брат и сестра Соколовские. Он - на тракторе. Она - на кухне. Кстати, из родной деревни привела в хозяйство и двух механизаторов.

















На праздник принято приходить семьями. А как иначе, если в хозяйстве династий семейных около сотни. А людей с родственными связями сложно и сосчитать.

Пока народ гуляет и наслаждается живописными видами базы отдыха (она тоже принадлежит хозяйству) свеженькие грамоты готовятся найти своих обладателей.

Традиция отмечать лучших в хозяйстве, да не просто так, а праздником семейным, живет много лет.

Каждый год то костюмированное шоу с дресс-кодом, то ретро-вечеринка, призы и конкурсы.

В этот раз - настоящий парад, где видно четко, как куется сегодня успех сельхозпредприятия.

И важны все - от агрономов, доярок и тепличниц до животноводов, где опыт и зрелость подкрепляются молодежью, и где даже ребенок знает, насколько важна работа родителей.

Общая награда и гордость - знамя, за которое борются все хозяйства района. У "озерицких" оно уже в пятый раз за 10 лет.













Председатель Смолевичского райисполкома и сам пришел на этот пост из крепкого хозяйства. И аграрии по-прежнему на особом счету.

Переходящий приз достался механизаторам. В тяжелейшую весну, не считаясь со временем, они справились. И красота их работы уже видна на полях.

Как васильки и ромашки - "валошкі" и "рамонкі" - вплетаются один за другим в яркий венок, так и люди, чувствуя уверенное плечо товарища, все вместе создают крепкий коллектив. И объединяет всех одно - любовь к своему, родному.