В Минске прошла выставка вооружения и техники MILEX-2021

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На этой неделе в Минске прошло серьезнейшее для военного мира событие - выставка вооружения и техники MILEX-2021. Несмотря на пандемию и определенные политические издержки, форум в этом году стал еще крупнее, чем раньше. Более 30 делегаций из разных стран мира, на стендах свыше 300 образцов современного вооружения, при этом большая часть из них - новинки.

Беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, модули, боевые машины, ракетостроение. Если в некоторых областях нашему ВПК еще приходится завоевывать рынок, то в отдельных сферах наши компании в мировых топах. Уже известно, что на MILEX подписаны контракты на сотни миллионов долларов, и Минск очередной раз стал серьезной площадкой для переговоров. Чем в этом году удивляли и куда движется белорусский ВПК - в материале Александра Камовича.

Десятки стран-участниц, сотни образцов современной техники и вооружения, контракты и встречи. Каждые два года в Минске разворачивается поистине брутальное событие - выставка MILEX.

Без сомнений можно сказать, что главной изюминкой презентации стал новый бронетранспортер от МЗКТ. И это не просто модернизация, а, можно сказать, переосмысление боевой машины.

К слову, что касается боевых машин, то наши предприятия уже давно пользуются своими наработками в сфере. Ряд компаний готовит целые линейки - от погрузчиков до машин снабжения, как тот же МЗКТ.

"Агат - электромеханический завод" - постоянный участник MILEX

В этом году подготовил ряд новинок. Среди прочего - новейшая машина для перевозки личного состава. Ее еще никому не показывали, но нам выпала возможность посмотреть. Этот автомобиль - по сути дом на колесах. Здесь есть кондиционер, вода.















Нынешний форум изобилует средствами дистанционного управления. Это, можно сказать, современный тренд. Витебское КБ "Дисплей" уже много лет продвигает свои модули "Адунок", которые, к слову, уже действуют в войсках. В этом году витебляне решили представить и свои беспилотники.

Большим событием стала презентация беспилотного вертолета "Хантер". Силами частного конструкторского бюро разработчикам удалось создать уникальную в своем сегменте машину.

Максимальная скорость 120 км/ч, продолжительность полета 9 часов. "Хантер" имеет грузоподъемность до 200 кг, на нем установлены пулемет, неуправляемые ракеты, противотанковые бомбы. При этом машины работают в автономном режиме и буквально "общаются" между собой.



Новинка - "Гроза-Z1"

Если есть запрос на беспилотники, должны быть и контрмеры. Конструкторское бюро "Радар" в этой сфере в мировых лидерах. Компания представляет целую линейку системы защиты и противодействия БПЛА. Линейка "Гроза" это - ружья, переносные комплексы, станции. В этом году не обошлось без новинки - "Гроза-Z1".

Среди самых перспективных отраслей можно выделить средства радиоэлектронной борьбы, связи и автономного управления воинскими формированиями. Также в приоритете космические технологии, стрелковое оружие и боеприпасы. И, конечно, ракетостроение.















MILEX - это и площадка для партнеров

Сегодня здесь представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро России, Китая, Турции и Узбекистана.

MILEX - это еще и площадка для подписания договоров. За два дня ГВПК Беларуси заключил контрактов более чем на 140 млн долларов, еще часть должна пройти государственное согласование. Почти треть потребностей белорусской армии закрывается отечественными разработками.

В прошлый раз выставка MILEX принесла участникам почти 200 млн долларов - это десятки контрактов и сотни партнерских решений. В этом году известно уже о двенадцати договорах, а представительство стран в этом году увеличилось вдвое. Все это говорит о том, что форум в Минске продолжает быть серьезной площадкой для переговоров в восточноевропейском регионе.







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