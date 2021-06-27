"Понятная политика" о том, кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"?

Источник материала: БT

Санкции на дне. Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"? Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским союзом и США? А также причем здесь влияние Москвы?

Истерика Варшавы и Киева на пути к настоящей независимости от России. Кому помешает "Северный поток", а кого озолотит? Голубые нити раздора разберем в "Понятной политике" . Смотрите завтра после "Панорамы" .







Смотрите также:













