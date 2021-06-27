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"Понятная политика" о том, кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"?
28.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санкции на дне. Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"? Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским союзом и США? А также причем здесь влияние Москвы?
Истерика Варшавы и Киева на пути к настоящей независимости от России. Кому помешает "Северный поток", а кого озолотит? Голубые нити раздора разберем в
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"Понятная политика" о том, кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"?
Санкции на дне. Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"? Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским союзом и...
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