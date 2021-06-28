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Картина выходных: разговор Лукашенко и Токаева, итоги MILEX-2021 и открытие трудового семестра
28.06.2021 08:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 26-27 июня
О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем -
Премьер-министр Беларуси
Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником -
Президент Беларуси направил
В Минске на площади Государственного флага состоялось республиканское
Предприятия Государственного военно-промышленного комитета на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX
Парень из Молодечно Алексей Николаев
Генпрокуратура в расследовании
Выпускники Военной академии Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы
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Когда в болото с удовольствием -
ФОТОФАКТ: Фестиваль любителей внедорожников "Брест Джип Фест - 2021" прошел под Брестом
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ФОТОФАКТ: На Минск и Минский район
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День Дуная.
125 лет назад родился Крук Петр Савельевич (Вильно), скрипач, заслуженный артист Беларуси (1954). В 1925 года окончил Ленинградский музыкальный техникум им.А.Бородина. С 1914 года работал в кинотеатрах, симфонических оркестрах, оперных театрах Вильно, Витебска, Смоленска, Ленинграда и др. В 1937-1962 годах (с перерывом) концертмейстер оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси. Умер в 1968 году.
115 лет назад родился Черняховский Иван Данилович (Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния), советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944), генерал армии (1944). В годы Великой Отечественной войны командовал танковой дивизией, танковым корпусом, армией; командующий войсками Западного, а затем 3-го Белорусского фронтов(1944-1945). Войска 3-го Белорусского фронта вместе с 1-м Прибалтийском фронтом осуществили Витебско-Оршанскую операцию (1944), а с 1-м и 2-м Белорусскими фронтами - Минскую операцию (1944), создали минский "котел", освободили Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Вильнюс и другие населенные пункты. В 1945 году смертельно ранен в ходе Восточно-Прусской операции. Около д.Редьки Дубровенского района на месте командного пункта Черняховского установлена мемориальная плита, в д.Стешицы Вилейского района - его бюст.
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ВЧЕРА Картина выходных. 26-27 июня О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный...
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