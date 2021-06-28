Картина выходных: разговор Лукашенко и Токаева, итоги MILEX-2021 и открытие трудового семестра

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 26-27 июня

О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор .

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Казахстан . В сопровождении казахстанского коллеги Аскара Мамина он посетил ряд предприятий.

Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником - Днем работников прокуратуры . Александр Лукашенко выразил убежденность, что прокурорские работники и впредь будут с честью служить Отечеству, приумножая лучшие традиции прокуратуры и решая поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне.

Президент Беларуси направил поздравление с Днем молодежи и студенчества . Александр Лукашенко пожелал молодежи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси, сохранившее исконные ценности и достижения прошлого.

В Минске на площади Государственного флага состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра - 2021 . Студотрядовское движение - хорошая жизненная школа для студентов и учащихся , заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Предприятия Государственного военно-промышленного комитета на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX подписали 12 экспортных контрактов на $140 млн , сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. Несмотря на экономические санкции ЕС , все предприятия оборонного сектора Беларуси работают стабильно, сообщил Дмитрий Пантус.

Экономические санкции Европейского союза затронут сферу АПК в меньшей степени, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин.

Парень из Молодечно Алексей Николаев написал эмоциональное письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Генпрокуратура в расследовании уголовного дела против главы МИД Латвии и мэра Риги будет настойчива, заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Уголовное преследование в отношении бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса по делу о геноциде актуально.

Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны . Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19 , выписаны 779.

ИНТЕРВЬЮ: Потомок Пушкина : "Руки не подам только одному человеку"

"Катюше" - 80! О дебюте легендарных БМ-13 и первой минометной батарее, спасшей установки от врага.

ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокi" в Мозыре завершен

Когда в болото с удовольствием - зрелищный футбольный турнир .

ФОТОФАКТ: Фестиваль любителей внедорожников "Брест Джип Фест - 2021" прошел под Брестом

ФОТОФАКТ: Фестиваль живой музыки "Каменецкий драйв - 2021"

ФОТОФАКТ: На Минск и Минский район обрушился сильный ливень - последствия непогоды

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 июня

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Круглый стол на тему "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Минской области" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 12.00.

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" будет курсировать по белорусской железной дороге по 28 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

День Дуная.

125 лет назад родился Крук Петр Савельевич (Вильно), скрипач, заслуженный артист Беларуси (1954). В 1925 года окончил Ленинградский музыкальный техникум им.А.Бородина. С 1914 года работал в кинотеатрах, симфонических оркестрах, оперных театрах Вильно, Витебска, Смоленска, Ленинграда и др. В 1937-1962 годах (с перерывом) концертмейстер оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси. Умер в 1968 году.

115 лет назад родился Черняховский Иван Данилович (Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния), советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944), генерал армии (1944). В годы Великой Отечественной войны командовал танковой дивизией, танковым корпусом, армией; командующий войсками Западного, а затем 3-го Белорусского фронтов(1944-1945). Войска 3-го Белорусского фронта вместе с 1-м Прибалтийском фронтом осуществили Витебско-Оршанскую операцию (1944), а с 1-м и 2-м Белорусскими фронтами - Минскую операцию (1944), создали минский "котел", освободили Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Вильнюс и другие населенные пункты. В 1945 году смертельно ранен в ходе Восточно-Прусской операции. Около д.Редьки Дубровенского района на месте командного пункта Черняховского установлена мемориальная плита, в д.Стешицы Вилейского района - его бюст.

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