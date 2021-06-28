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Квадратный метр – от 2810 рублей! Успейте купить квартиру в самом горячем квартале Minsk World до повышения цен!
28.06.2021 09:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Самые ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ в Minsk World – только этим летом, а в сентябре они повышаются!
Сколько стоит квартира в Африке? Всего от 2810 за квадратный метр, ведь речь идет про одноименный квартал в многофункциональном комплексе
Кроме того, застройщик предлагает интересные АКЦИИ, чтобы покупка квартиры стала еще более выгодной. Так, при единовременной оплате при покупке жилья в готовых домах (а их в
Все предложения действуют только этим летом! Осенью цены вырастут, главная причина – мировой рост стоимости стройматериалов, который прямо влияет на стоимость квадратного метра.
Только до 1 сентября у вас есть уникальная возможность купить недвижимость по летним ценам! Не упустите свой шанс!
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Купить квартиру в квартале
· за собственные средства
· в рассрочку до 100 месяцев
· с привлечением партнерского кредита от "Белинвестбанка"
Квартал
Машины не будут мешать активностям и комфорту жителей, так как открытые парковки находятся на периферии квартала.
Готовый дом "Александрия" в квартале "Африка"
На первых этажах некоторых домов находятся коммерческие помещения. Это значит, что все необходимые объекты городского ритейла – кафе, магазины, аптеки, фитнес-центры и многое другое – будут под рукой у жильцов.
Готовый дом "Касабланка" в квартале "Африка"
Готовый дом "Кейптаун" в квартале "Африка"
Через дорогу от квартала запроектирован свой островок природы – шикарный парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных. А добраться до экономического сердца комплекса – Международного финансового центра и торгово-развлекательного центра Mara Mall – можно будет буквально за несколько минут.
Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр
Сегодня квартал
Строящийся дом "Каир" в квартале "Африка"
В новостройках
Таким квартал будет после завершения строительства
Если вы искали идеально место для жизни, то это оно!
Чтобы купить жилую и коммерческую недвижимость в квартале
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Квадратный метр – от 2810 рублей! Успейте купить квартиру в самом горячем квартале Minsk World до повышения цен!
Сколько стоит квартира в Африке? Всего от 2810 за квадратный метр, ведь речь идет про одноименный квартал в многофункциональном комплексе Minsk World!
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