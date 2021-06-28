Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве

Источник материала: БелТА

Новый тренд постковидного периода во всем мире – поиск недвижимости для выгодных инвестиций. Во многих странах отмечается строительный бум – цены на материалы и оборудование растут, цены на новостройки увеличиваются. На этом фоне дорожают даже предложения вторичного рынка. В этой ситуации инвесторы внимательно изучают преимущества объектов недвижимости не только в своей стране, но и за рубежом. Как показывает практика, многофункциональный комплекс Minsk World в этом отношении вполне конкурентоспособен.

Выставка MPIRES работала в Москве 25 - 26 июня. Moscow's Premier International Real Estate Show является крупнейшей экспозицией зарубежной недвижимости в Москве. В этом году в ней участвовало свыше 30 стран мира. Выставка дала возможность напрямую обсудить с профессионалами все интересующие вопросы по покупке и аренде недвижимости за границей. Консультанты объясняли, почему инвестиции за рубежом – это выгодно, как национальные законодательства защищают интересы инвесторов и на какую выгоду можно рассчитывать в ближайшие годы.

Стенд компании "Дана Холдингз" был одним из центральных на экспозиционной площадке. Застройщик представлял как коммерческую, так и жилую недвижимость, которую можно приобрести в белорусской столице, но прежде всего – многофункциональный комплекс Minsk World .





Многофункциональный комплекс Minsk World

Ничего удивительного! В кварталах Minsk World – словно отражение всего нашего мира, со всем его разнообразием и красотой. Новые микрорайоны группируются на огромной площади вокруг знаковых, определяющих объектов комплекса – Международного финансового центра и впечатляющего торгово-развлекательного центра Mara Mall. Здесь же будет разбит новый городской парк площадью 10 гектаров. Не случайно комплекс Minsk World является одним из самых масштабных в Европе . И у инвесторов, прежде всего из России, он вызывает огромный интерес.









Определяющие объекты комплекса – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр Mara Mall

О том, почему устремления российских инвесторов в последнее время сменили вектор с "курортных" стран и переориентировались поближе, рассказал президент ГК "Авентин" и вице-президент Российской гильдии риэлторов Валерий Виноградов. Офисы его компании работают в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.

– У нас есть большой опыт сотрудничества не только в Беларуси, но и во всех странах мира, потому что Российская ассоциация риэлтеров входит в мировое профессиональное сообщество, и мы общаемся с коллегами из разных стран. Но сегодня в связи с пандемией у российских инвесторов снизился спрос на зарубежную недвижимость, потому что просто стало сложно выезжать. В результате снизился оборот по покупке зарубежной недвижимости в дальних странах, а основное внимание уделяется тем государствам, что находятся рядом, и тем объектам, которые обладают необходимыми характеристиками не только для проживания, но и для инвестиций. И в этом смысле недвижимость в Беларуси как нельзя лучше подходит под эти требования. Кроме того, инвестиции в недвижимость – это всегда риски, но в связи с тем, что наши народы близки, что у наших стран хорошие отношения, риски практически нивелируются, – подчеркнул Валерий Виноградов.





Валерий Виноградов, президент ГК "Авентин" и вице-президент Российской гильдии риэлторов, посетил стенд компании

По его словам, сегодня самая популярная инвестиция для россиян за рубежом – в жилую недвижимость. Притом в объекты небольшой площади – студии и однокомнатные квартиры. Следующая по популярности категория – коммерческие помещения. Это в основном для тех предпринимателей, которые заходят со своим бизнесом в Республику Беларусь. Понятно, что для российских инвесторов здесь множество преимуществ.

Один из организаторов выставки MPIRES, исполнительный директор компании VPI-expo Георгиос Урумов рассказал, что особые, союзнические отношения между нашими странами способствуют и тесному сотрудничеству представителей бизнеса.

– Возможность свободного передвижения, которое обеспечивается между Россией и Беларусью, имеет определенную привлекательность для инвестиций. И мы ощущаем устойчивый спрос со стороны россиян, готовых прийти в вашу страну со своими инвестициями. В первую очередь это частные инвесторы, которые ищут дополнительные формы вложений – заработали капиталы и ищут способы диверсифицировать их. Это инвесторы, которым необходимо обезопасить свой капитал при его пусть небольшом, но стабильном потенциальном росте, и с возможностью постоянно посещать этот объект, – отметил Георгиос Урумов.





Георгиос Урумов, исполнительный директор компании VPI-expo

Он подчеркнул, что активность застройщиков на зарубежных рынках имеет огромное значение.

– Компания "Дана Холдингз" не в первый раз участвует в наших выставках. Ее стенд всегда привлекает множество посетителей. Красочный и информативный, он представляет новый образ Минска – современные многофункциональные комплексы, которые строятся в белорусской столице. И это важный фактор работы с потенциальными инвесторами. Смысл проведения таких выставок заключается в возможности физического контакта инвестора и риэлтора. Именно поэтому они всегда отличаются большой результативностью. Мы с удовольствием приветствуем "Дана Холдингз" на нынешней выставке и приглашаем к участию в будущих экспозиционных проектах, – заявил представитель организаторов выставки MPIRES.

О результативности такой работы лучше спросить непосредственно у тех, кто представляет белорусскую недвижимость на российском рынке. Директор департамента инвестиционных сделок компании Point Estate Евгения Мельникова, например, довольна работой с белорусскими партнерами.

– Агентство Point Estate – один из крупных игроков на российском рынке. И мы с удовольствием на одной из выставок в Москве подписали соглашение с компанией "Дана Холдингз", чтобы представить в России и позиционировать многофункциональные комплексы, которые возводит в Минске этот застройщик. За время нашего сотрудничества мы увидели безусловный интерес к белорусской недвижимости. Если проводить сравнение с прошлым годом, спрос у российского покупателя увеличился на 10 – 15%. Что в принципе понятно – наши страны не просто соседи, а самые тесные союзники, а расстояние между Москвой и Минском преодолевается за несколько часов. Комплекс Minsk World – это современная архитектура, развитая инфраструктура, и такая недвижимость ценится в любой стране. Поэтому выгодное и перспективное предложение в Минске привлекательно для российских покупателей, – отметила Евгения Мельникова.





Евгения Мельникова, директор департамента инвестиционных сделок компании Point Estate

По ее словам, в покупках наиболее активно молодое поколение – люди в возрасте 25 – 35 лет, но интересуются собственностью в нашей стране и более опытные инвесторы.

– Сейчас рассматривают в большей мере жилую недвижимость. А дальше, если есть такая возможность, переходят к варианту покупки в этом же доме или комплексе коммерческого помещения с целью получения прибыли – либо от своего бизнеса, либо от сдачи в аренду, – рассказала Евгения Мельникова. – В Беларуси очень выгодно вкладывать в недвижимость. Если мы сравниваем цены в Москве и в Минске, то белорусские намного выгоднее. За стоимость московской квартиры вы можете купить сразу две, а то и четыре квартиры и сдавать их в аренду. Так что с точки зрения востребованности, белорусская недвижимость на российском рынке популярна и пользуется спросом.

Учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость" Арман Барекян тоже активно работает с недвижимостью в Минске и поблагодарил белорусских партнеров за атмосферу взаимного доверия. Это, по его словам, безусловно позитивно сказывается на перспективах дальнейшей работы.

– Соглашение, которое наше агентство в апреле подписало с "Дана Холдингз", на первом этапе можно было бы назвать моей очень личной историей. Ведь я более 10 лет прожил в Минске начиная со студенческих лет, и сохранил очень трепетное отношение и к Республике Беларусь, и к ее людям. Поэтому мы без сомнений приняли решение работать на белорусском рынке. И как показали первые месяцы работы на белорусском направлении, здесь, несомненно, есть большие перспективы. Клиентов привлекает минская недвижимость. Во-первых, комплексы, которые строит "Дана Холдингз", отличаются красотой и современностью, а также отличным сочетанием цены и качества. Кроме того, высока инвестиционная привлекательность этой недвижимости – быстрая окупаемость очень важна. А доходность этой недвижимости сегодня выше банковских депозитов. Люди активно интересуются проектом Minsk World, многие уже купили квартиры, а индивидуальные предприниматели приобретают коммерческую недвижимость, – рассказал Арман Барекян.





Арман Барекян, учредитель и генеральный директор агентства "Авангард Недвижимость"

Выставка MPIRES – это всего два дня работы. Но работы очень интенсивной, со множеством встреч, переговоров, обсуждений и принимаемых решений. Как раз тот случай, когда пару дней определяют темпы работ на годы вперед. И многофункциональный комплекс Minsk World, а также другая минская недвижимость, представленная в Москве компанией "Дана Холдингз", стали за время MPIRES для российских инвесторов еще более привлекательным объектом для долгосрочных и выгодных инвестиций.

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