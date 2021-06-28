ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дрожжа: ограничения на посещение лесов должны быть оперативно сняты там, где прошли дожди

28.06.2021 10:25 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов должны быть оперативно сняты там, где прошли дожди. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время аппаратного совещания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Прошедшие на выходных дожди способствовали стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде. В этой связи министр во время аппаратного совещания поручил оперативно снять ограничения на посещения лесов", - рассказали в пресс-службе.

По состоянию на 9.50 28 июня, меры ограничительного характера продолжают действовать в 46 регионах страны. Ожидается, что уже к обеду в большинстве регионов будут отменены запреты на посещение лесов.

"Вместе с тем прошедшая неделя для должностных лиц гослесохраны была напряженной. Только за 7 дней в лесном фонде Минлесхоза произошел 31 лесной пожар. Общая площадь возгораний составила 18,7 га", - отметили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Прошедшие на выходных дожди способствовали стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде. В этой связи министр во время аппаратного совещания поручил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Компания Parimatch стала лучшей в номинации "Мобильное приложение для ставок №1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by