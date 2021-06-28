Дрожжа: ограничения на посещение лесов должны быть оперативно сняты там, где прошли дожди

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов должны быть оперативно сняты там, где прошли дожди. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время аппаратного совещания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Прошедшие на выходных дожди способствовали стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде. В этой связи министр во время аппаратного совещания поручил оперативно снять ограничения на посещения лесов", - рассказали в пресс-службе.

По состоянию на 9.50 28 июня, меры ограничительного характера продолжают действовать в 46 регионах страны. Ожидается, что уже к обеду в большинстве регионов будут отменены запреты на посещение лесов.

"Вместе с тем прошедшая неделя для должностных лиц гослесохраны была напряженной. Только за 7 дней в лесном фонде Минлесхоза произошел 31 лесной пожар. Общая площадь возгораний составила 18,7 га", - отметили в пресс-службе.-0-