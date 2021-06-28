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Компания Parimatch стала лучшей в номинации "Мобильное приложение для ставок №1"

28.06.2021 10:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

V юбилейная церемония награждения лауреатов премии "Номер один" состоялась 24 июня. Компания Parimatch вошла в число лучших и получила золотую награду в потребительской номинации "Мобильное приложение для ставок №1".

В 2021 году на премию претендовали более 4000 компаний. По итогам онлайн-голосования организаторы определили 5 лучших брендов в каждой номинации. Далее голосовать продолжили члены большого жюри и оргкомитета, тщательно исследуя продукты, услуги или предложения в категории.

– Для меня победа в такой номинации особенно ценна. Мобайл для Parimatch – это ключевое направление развития, где мы создали мощную экспертизу и акцентно движемся к созданию лучшего пользовательского опыта и максимального комфорта для нашей аудитории. Такой яркий технологичный продукт – большая заслуга всей команды, с которой мы реализуем еще много крутых идей, – отметила Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.

Премия "Номер один" призвана ежегодно определять и награждать самые лучшие товары, услуги, компании и предложения на белорусском рынке.

Победа компании Parimatch в номинации "Мобильное приложение для ставок №1" – знак качества и свидетельство высокой оценки клиентов, экспертов отрасли и коллег из индустрии.

О Parimatch

Parimatch – один из лидеров индустрии беттинга в СНГ, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках. Parimatch Belarus – лауреат многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" ("Бренд года" 2020), "Лучшее антикризисное решение" и "Бренд года в спорте" (Marspo Awards 2021), "Сезонный маркетинг" и "Партнерство/спонсоринг" (Effie 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой в категории "Запуск нового продукта или услуги" (Effie 2020).

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V юбилейная церемония награждения лауреатов премии "Номер один" состоялась 24 июня. Компания Parimatch вошла в число лучших и получила золотую награду в потребительской...
 
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