А. Субботин: Экспорт белорусского продовольствия в ЕС за четыре месяца вырос на треть и превысил 112 млн долларов

Источник материала: БT

Экспорт белорусского продовольствия в Евросоюз за четыре месяца этого года вырос на треть и превысил 112 миллионов долларов. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин. Учитывая совсем не партнерское отношение к нам, сейчас будем уделять внимание другим рынкам, например, стратегическим для нас России и Китаю.

При этом продолжаем открывать страны дальней дуги. Эффективной площадкой для поиска новых партнеров стала выставка "Белагро".

Итоги "Белагро-2021"

Выставка "Белагро-2021" прошла в индустриальном парке "Великий камень" в начале июня. Участие в ней приняли 410 компаний из 16 стран.





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