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В Минском районе сотрудники силовых структур и городских организаций рассказали о безопасном поведении в летний период
28.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минимизировать риски происшествий на дорогах, рассказать о правилах поведения на воде и ознакомить с причинами несчастных случаев. На базе отдыха "Дружба" силовые структуры и городские организации провели тематические беседы с детьми. Сейчас в лагере отдыхают 104 ребенка. В виде игровых площадок сотрудники МЧС, ОСВОД, ОМОН и инспекторы по делам несовершеннолетних рассказывали о безопасном поведении в летний период.
Екатерина Лисовская, инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД г. Минска:
Когда жара спадает, особенно к вечеру, всем хочется выйти и подышать. Но нужно помнить, что находиться на улице несовершеннолетние до 16 лет обязаны только с родителями. После 23:00 необходимо родителям помнить о том, что ребенок должен быть на улице только с мамой и с папой.
Вадим Макаранцев, замначальника отдела Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Беларуси:
Как говорится, дети - цветы жизни. Очень важно заложить в них это зернышко в самом начале, начиная еще с дошкольного возраста, и постепенно расти и поднимать их уровень знаний по основам безопасности на протяжении всей жизни, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны.
Синоптики и медики рекомендуют в жаркую погоду беречь себя: не находиться подолгу под палящим солнцем, не забывать про головные уборы и правила поведения на воде.
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В Минском районе сотрудники силовых структур и городских организаций рассказали о безопасном поведении в летний период
Минимизировать риски происшествий на дорогах, рассказать о правилах поведения на воде и ознакомить с причинами несчастных случаев. На базе отдыха "Дружба" силовые...
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