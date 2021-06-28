В Минском районе сотрудники силовых структур и городских организаций рассказали о безопасном поведении в летний период

Источник материала: БT

Минимизировать риски происшествий на дорогах, рассказать о правилах поведения на воде и ознакомить с причинами несчастных случаев. На базе отдыха "Дружба" силовые структуры и городские организации провели тематические беседы с детьми. Сейчас в лагере отдыхают 104 ребенка. В виде игровых площадок сотрудники МЧС, ОСВОД, ОМОН и инспекторы по делам несовершеннолетних рассказывали о безопасном поведении в летний период.

Екатерина Лисовская, инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД г. Минска:

Когда жара спадает, особенно к вечеру, всем хочется выйти и подышать. Но нужно помнить, что находиться на улице несовершеннолетние до 16 лет обязаны только с родителями. После 23:00 необходимо родителям помнить о том, что ребенок должен быть на улице только с мамой и с папой.

Вадим Макаранцев, замначальника отдела Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Беларуси:

Как говорится, дети - цветы жизни. Очень важно заложить в них это зернышко в самом начале, начиная еще с дошкольного возраста, и постепенно расти и поднимать их уровень знаний по основам безопасности на протяжении всей жизни, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны.

Синоптики и медики рекомендуют в жаркую погоду беречь себя: не находиться подолгу под палящим солнцем, не забывать про головные уборы и правила поведения на воде.





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