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Новый кабинет компьютерной томографии открылся в Молодечно
28.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси продолжается активная модернизация в отрасли здравоохранения. Особое внимание и регионам. В Молодечно начал работать новый кабинет компьютерной томографии. Оборудование упростит и ускорит процесс диагностики заболеваний. Аппарат приобретен за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID.
Теперь пациентам Молодечненской районной больницы доступен полный современный диагностический комплекс. Кроме кабинета КТ, здесь функционируют также аппарат магнитно-резонансной томографии и ангиографический кабинет.
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В Беларуси продолжается активная модернизация в отрасли здравоохранения. Особое внимание и регионам. В Молодечно начал работать новый кабинет компьютерной...
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