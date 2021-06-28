Реставраторы обнародовали проекты по возрождению историко-культурных ценностей в Минской области

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"Архитектурные" карты раскрывают наши реставраторы. В Национальном историческом музее представили пошаговый процесс работ в капелле Несвижского дворца, синагоги Слонима, Лошицкой усадьбы и Петро-Павловского собора в Минске. Возвращает былую роскошь объединение "Басталия" руками пяти мастеров. Они также сделали оригинальные фото росписей, которые сохранились под советской штукатуркой, и детально восстановили орнаменты историко-культурных ценностей.

Экспозиция реставраторов дала старт целому фестивалю монументально-декоративного искусства "Монумент". Организатор - Белорусский союз художников.





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