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Реставраторы обнародовали проекты по возрождению историко-культурных ценностей в Минской области
28.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Архитектурные" карты раскрывают наши реставраторы. В Национальном историческом музее представили пошаговый процесс работ в капелле Несвижского дворца, синагоги Слонима, Лошицкой усадьбы и Петро-Павловского собора в Минске. Возвращает былую роскошь объединение "Басталия" руками пяти мастеров. Они также сделали оригинальные фото росписей, которые сохранились под советской штукатуркой, и детально восстановили орнаменты историко-культурных ценностей.
Экспозиция реставраторов дала старт целому фестивалю монументально-декоративного искусства "Монумент". Организатор - Белорусский союз художников.
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"Архитектурные" карты раскрывают наши реставраторы. В Национальном историческом музее представили пошаговый процесс работ в капелле Несвижского дворца, синагоги...
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