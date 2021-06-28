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Кому мешает масштабный и прибыльный проект "Северный поток - 2" - подробнее в проекте "Понятная политика"

28.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкции на дне... Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"? 

Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским союзом и США, а также причем здесь влияние Москвы? Истерика Варшавы и Киева на пути к настоящей независимости от России. Кому помешает "Северный поток", а кого озолотит? Голубые нити раздора разберем в "Понятной политике". Смотрите сегодня после "Панорамы".


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Санкции на дне... Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"?  Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским...
 
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