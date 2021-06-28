Источник материала: БT

Санкции на дне... Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"?

Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским союзом и США, а также причем здесь влияние Москвы? Истерика Варшавы и Киева на пути к настоящей независимости от России. Кому помешает "Северный поток", а кого озолотит? Голубые нити раздора разберем в "Понятной политике" . Смотрите сегодня после "Панорамы" .





Читайте также:

