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Кому мешает масштабный и прибыльный проект "Северный поток - 2" - подробнее в проекте "Понятная политика"
28.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санкции на дне... Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"?
Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским союзом и США, а также причем здесь влияние Москвы? Истерика Варшавы и Киева на пути к настоящей независимости от России. Кому помешает "Северный поток", а кого озолотит? Голубые нити раздора разберем в
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Кому мешает масштабный и прибыльный проект "Северный поток - 2" - подробнее в проекте "Понятная политика"
Санкции на дне... Кому мешает столь масштабный и прибыльный проект как "Северный поток - 2"? Почему трубопровод стал камнем преткновения между Европейским...
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