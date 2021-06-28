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И. Петришенко: За геноцид белорусского народа должны ответить
28.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За геноцид белорусского народа должны ответить. Работа в этом направлении нашими властями активизирована, и тема на контроле в прокуратуре. Это отметил вице-премьер Игорь Петришенко в проекте Агентства теленовостей "
Важно помнить об уроках прошлого, чтобы не допустить ошибок в настоящем.
С каждым годом все меньше с нами свидетелей тех трагических событий. В Беларуси проживают более 3 400 участников Великой Отечественной войны, чуть более 11 тысяч малолетних узников. Особое внимание каждому - повышенные пенсии, бесплатная медицина, санаторное лечение, проезд в общественном транспорте, доставка продуктов питания, при необходимости выплачивается и материальная помощь.
Гранты для молодежных инициатив
Большое внимание и подрастающему поколению. В стране принята стратегия молодежной политики до 2030 года. Планируется также внедрять грантовую поддержку молодежных инициатив. На эти цели предусмотрено около 10 миллионов рублей.
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За геноцид белорусского народа должны ответить. Работа в этом направлении нашими властями активизирована, и тема на контроле в прокуратуре. Это отметил...
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