И. Петришенко: За геноцид белорусского народа должны ответить

Источник материала: БT

За геноцид белорусского народа должны ответить. Работа в этом направлении нашими властями активизирована, и тема на контроле в прокуратуре. Это отметил вице-премьер Игорь Петришенко в проекте Агентства теленовостей " Вопрос номер один ".

Важно помнить об уроках прошлого, чтобы не допустить ошибок в настоящем.

С каждым годом все меньше с нами свидетелей тех трагических событий. В Беларуси проживают более 3 400 участников Великой Отечественной войны, чуть более 11 тысяч малолетних узников. Особое внимание каждому - повышенные пенсии, бесплатная медицина, санаторное лечение, проезд в общественном транспорте, доставка продуктов питания, при необходимости выплачивается и материальная помощь.

Гранты для молодежных инициатив

Большое внимание и подрастающему поколению. В стране принята стратегия молодежной политики до 2030 года. Планируется также внедрять грантовую поддержку молодежных инициатив. На эти цели предусмотрено около 10 миллионов рублей.





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