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TUT.BY убирает публикации из открытого доступа
28.06.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Некоторые материалы портала TUT.BY убираются на время разбирательства по «делу об экстремизме».
Об этом сообщил совладелец портала Кирилл Волошин на своей странице в соцсети. Он отметил, что делается это «из соображений безопасности читателей и работников».
Ранее стало известно, что МВД Беларуси попросило признать экстремистскими материалы TUT.BY.
Эксперты, проанализировав публикации TUT.BY, пришли к выводу, что в них просматриваются способы «экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни», в том числе высмеивание и негативная оценка действий главы государства, властей страны.
Волошин надеется, что у компании еще будет шанс осуществить (пере)набор сотрудников.
«Соцсети и каналы остаются под контролем редакции TUT.ВY», – написал в соцсети Волошин.
«Сейчас ситуация, в которой мы находимся, для нас дикая и очень стрессовая, - пишет @tutby_official. - В какой-то момент мы приняли спорное и эмоциональное решение».
История вопроса
18 мая работа портала в Беларуси
В ДФР заявляли, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» неправомерно пользовалось госльготами как резидент ПВТ и нанесло ущерб на «миллионы долларов».
МВД подало в суд заявление о признании TUT.by и его соцсети экстремистскими.
24 июня в суде Центрального района Минска начался закрытый суд и в тот же день
Экономический суд рассмотрит его 6 июля.
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Некоторые материалы портала TUT.BY убираются на время разбирательства по «делу об экстремизме».
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