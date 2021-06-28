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TUT.BY убирает публикации из открытого доступа

28.06.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Некоторые материалы портала TUT.BY убираются на время разбирательства по «делу об экстремизме».

Об этом сообщил совладелец портала Кирилл Волошин на своей странице в соцсети. Он отметил, что делается это «из соображений безопасности читателей и работников».

Ранее стало известно, что МВД Беларуси попросило признать экстремистскими материалы TUT.BY.

Эксперты, проанализировав публикации TUT.BY, пришли к выводу, что в них просматриваются способы «экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни», в том числе высмеивание и негативная оценка действий главы государства, властей страны.

Волошин надеется, что у компании еще будет шанс осуществить (пере)набор сотрудников.

«Соцсети и каналы остаются под контролем редакции TUT.ВY», – написал в соцсети Волошин.

«Сейчас ситуация, в которой мы находимся, для нас дикая и очень стрессовая, - пишет @tutby_official. - В какой-то момент мы приняли спорное и эмоциональное решение».

История вопроса

18 мая работа портала в Беларуси была блокирована. Главред TUT.by Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК), они находятся в СИЗО в течение месяца.

В ДФР заявляли, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» неправомерно пользовалось госльготами как резидент ПВТ и нанесло ущерб на «миллионы долларов».

МВД подало в суд заявление о признании TUT.by и его соцсети экстремистскими.

24 июня в суде Центрального района Минска начался закрытый суд и в тот же день его приостановили. Было подано заявление на обжалование действий комиссии, вынесшей экспертное заключение по TUT.by.

Экономический суд рассмотрит его 6 июля.

Портал лишили статуса СМИ в начале года.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые материалы портала TUT.BY убираются на время разбирательства по «делу об экстремизме».
 
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