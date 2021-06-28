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Венки в честь Дня Независимости Беларуси возложены к Вечному огню в Москве

28.06.2021 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Церемония возложения венков в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков состоялась сегодня в Москве у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент БЕЛТА.

Венки к Вечному огню были возложены от посольства Беларуси в России и от Постоянного комитета Союзного государства. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители Евразийской экономической комиссии, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, других интеграционных структур, а также белорусской диаспоры и дипломаты.

Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра.

"Я поздравляю всех с предстоящим главным национальным праздником - Днем Независимости (Днем Республики)", - сказал после церемонии журналистам Владимир Семашко. Он отметил, что 77 лет назад после оккупации был освобожден Минск, и эта дата не случайно выбрана для главного государственного праздника страны.

"Мы чтим этот день, чтим подвиг отцов, дедов, прадедов, - подчеркнул Владимир Семашко. - Война была жестокой, победа Беларуси досталась очень тяжело: каждый третий белорус погиб. По сути, была полностью уничтожена экономика республики. Мы сегодня преклоняем головы перед памятью предков за то, что они сделали во время войны и после нее". -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Венки к Вечному огню были возложены от посольства Беларуси в России и от Постоянного комитета Союзного государства.
 
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