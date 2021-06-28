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Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

28.06.2021 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Минувшие выходные прошли под аккомпанемент гроз - так тропическая жара сменялась тропическими ливнями. Ливни оказались такой силы, что на отдельных метеостанциях за 3 дня (пятница - воскресенье) выпало 50-90% всей июньской нормы осадков, а на метеостанции Ошмяны до месячной нормы не хватило всего 3 мм дождя. Местами грозы сопровождались шквалистым усилением ветра порывами до 25 м/с", - сказали в Белгидромете.

На текущей рабочей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. "На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами. В течение недели будет преобладать умеренно теплый температурный режим, лишь в среду в основном по юго-западу и в четверг в юго-восточных районах дневные максимумы достигнут отметок плюс 30-31", - прогнозируют синоптики.

Во вторник, 29 июня, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

В среду, 30 июня, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку, а в дневные часы и по крайнему юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, в основном по юго-западу - плюс 30-31.

В четверг, 1 июля, ночью преимущественно по юго-западу, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны сильные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля. Днем будет 22-29 градусов тепла, по юго-востоку - местами до плюс 31.

В пятницу, 2 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - 21-28 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в выходные сохранится неустойчивая умеренно теплая погода с локальными грозовыми дождями.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
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На текущей рабочей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться...
 
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