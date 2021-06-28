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Выставка "Краски Венесуэлы" открылась в Минске

28.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Краски Венесуэлы" презентует столичная галерея "Университет культуры". Открытие выставки состоялось в знаковый для истории Венесуэлы день - 200-летия битвы при Карабобо, решающей для обретения страной независимости. Экспозиция разместилась в трех залах. Это около 200 предметов в пяти тематических разделах.

Майрена Ньевес Арвелайс, организатор выставки "Краски Венесуэлы":

"Краски Венесуэлы" - это сборная выставка, в которой мы бы хотели показать самое интересное и значительное в культуре, истории и традициях нашей страны. Мы представили фото с пейзажами. Предметы декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Особый раздел экспозиции посвящен важным историческим вехам Венесуэлы, например, битве при Карабобо. Наша гордость - коллекция фотопортретов нашего легендарного лидера Уго Чавеса.

Выставка - один из многочисленных проектов международного сотрудничества Беларуси и Венесуэлы.


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"Краски Венесуэлы" презентует столичная галерея "Университет культуры". Открытие выставки состоялось в знаковый для истории Венесуэлы день - 200-летия битвы при...
 
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