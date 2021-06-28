ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Червенскому дому-интернату для детей с особенностями психофизического развития подарили автомобиль

28.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Благотворительная делегация из Франции прибыла в Червенский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Гости приехали, чтобы лично подарить детворе автомобиль со специальным подъемником для инвалидных колясок и креслами с регулировкой для перевозки людей с физическими особенностями. В свою очередь ребята организовали праздничный концерт.

Сильвия Коэн, руководитель международного благотворительного клуба:

Акции добра мы проводим по всему миру. В Беларуси - не впервые. В 2014 году навестили с подарками детский дом-интернат в Ивенце. Приехать в Червень планировали еще в 2020-м, но помешал COVID-19. Очень рады, что встреча все-таки состоялась. Мы восхищены добродушием и талантами ребят и счастливы хоть в чем-то им помочь.

В Червенском доме-интернате сегодня воспитываются 96 детей и 170 "молодых взрослых". Это ребята в возрасте от 7 до 31 года. Учреждение было создано в 1930-х годах прошлого века. В 2006-м интернат обрел новое благоустроенное здание. Учреждение создает все условия для всестороннего развития своих воспитанников и для социальной адаптации детей-инвалидов.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благотворительная делегация из Франции прибыла в Червенский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Гости приехали, чтобы лично...
 
Новости дня
Новости общества
 
Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by