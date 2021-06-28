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Виктор Бабарико произнес последнее слово в суде
28.06.2021 13:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В последнем слове на суде Виктор Бабарико сказал, что не может сознаться в преступлении, которого он не совершал.
Очередное заседание суда над экс-претендентом на пост президента на выборах 2020 года, банкиром Виктором Бабарико прошло 28 июня 2021 года.
Судья Игорь Любовицкий заявил, что Верховный суд Беларуси огласит приговоры фигурантам уголовного дела Белгазпромбанка 6 июля.
В последнем слове экс-банкир заявил, что не стыдится своей жизни, в том числе перед семьей. По его словам, «перед решением, принятым в мае, они знали, что я не обманываю». Он подчеркнул, что за годы его работы в Белгазпромбанке не было даже намека на противоправные действия.
«Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране», -
Гособвинитель запросил для политика 15 лет лишения свободы.
Дело Белгазпромбанка
На фоне предвыборной кампании в Беларуси наблюдались многочисленные задержания представителей потенциальных кандидатов и людей, причастных к акциям протеста. В выборах принимал участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
18 июня стало известно, что Бабарико и его сына Эдуарда
При этом на белорусском телевидении неоднократно
14 июля 2020 года на заседании ЦИК Лидия Ермошина
Были задержаны и другие оппоненты Александра Лукашенко на выборах. Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского, была вынуждена покинуть Беларусь вместе с детьми.
Мария Колесникова, член штаба Виктора Бабарико, также находится в тюрьме, ее
Таким образом, все, кто только претендовал на пост президента на выборах, или вынуждены были покаинуть страну, или были задержаны. Многим приговоры еще не объявлены.
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В последнем слове на суде Виктор Бабарико сказал, что не может сознаться в преступлении, которого он не совершал.
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