Виктор Бабарико произнес последнее слово в суде

В последнем слове на суде Виктор Бабарико сказал, что не может сознаться в преступлении, которого он не совершал.

Очередное заседание суда над экс-претендентом на пост президента на выборах 2020 года, банкиром Виктором Бабарико прошло 28 июня 2021 года.

Судья Игорь Любовицкий заявил, что Верховный суд Беларуси огласит приговоры фигурантам уголовного дела Белгазпромбанка 6 июля.

В последнем слове экс-банкир заявил, что не стыдится своей жизни, в том числе перед семьей. По его словам, «перед решением, принятым в мае, они знали, что я не обманываю». Он подчеркнул, что за годы его работы в Белгазпромбанке не было даже намека на противоправные действия.

«Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране», - цитирует слова Виктора Бабарико его телеграм-канал.

Гособвинитель запросил для политика 15 лет лишения свободы.

Дело Белгазпромбанка

На фоне предвыборной кампании в Беларуси наблюдались многочисленные задержания представителей потенциальных кандидатов и людей, причастных к акциям протеста. В выборах принимал участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

18 июня стало известно, что Бабарико и его сына Эдуарда задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест.

При этом на белорусском телевидении неоднократно рассказывали о преступной деятельности Белгазпромбанка и его руководства.

14 июля 2020 года на заседании ЦИК Лидия Ермошина заявила о виновности политика в совершении финансовых преступлений несмотря на то, что суда над ним еще не было.

Были задержаны и другие оппоненты Александра Лукашенко на выборах. Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского, была вынуждена покинуть Беларусь вместе с детьми.

Мария Колесникова, член штаба Виктора Бабарико, также находится в тюрьме, ее подозревают в попытке захвата власти. Колесникову вывезти из Беларуси не удалось: на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.

Таким образом, все, кто только претендовал на пост президента на выборах, или вынуждены были покаинуть страну, или были задержаны. Многим приговоры еще не объявлены.