Мезенцев призвал не спекулировать памятью павших и не переписывать историю

Источник материала: БелТА

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал не спекулировать памятью павших в годы Великой Отечественной войны и не переписывать историю. Об этом он сказал журналистам сегодня в Москве после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы пожелал всем: белорусам, россиянам, украинцам, молдаванам, европейцам - одного: помнить, уважать, чтить память павших, не спекулировать на ней, не переписывать историю, не унижать ветеранов и тружеников тыла, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Время неумолимо, ветеранов все меньше вместе с нами, нам надо успеть расспросить их еще и еще раз, успеть сказать спасибо, успеть поклониться".

По мнению госсекретаря, День Независимости Беларуси - это особый праздник не только для белорусов, но и для граждан всех республик бывшего СССР. "Потому что операция "Багратион" была операцией единой армии всего Советского Союза. Мы помним и чтим", - заявил Дмитрий Мезенцев.-0-