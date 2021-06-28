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Семашко: Беларусь состоялась как независимое, самодостаточное государство

28.06.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь состоялась как независимое, самодостаточное государство. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА посол Беларуси в России Владимир Семашко после состоявшейся сегодня в Москве церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

"Если сегодня проводить параллели с прошлым, мы констатируем, что Беларусь как была успешной в составе Советского Союза, таковой она осталась и во времена независимости, - сказал посол. - Мы состоялись как независимое, самодостаточное государство".

"Хотя времена сегодня непростые, вы видите, что происходит: кое-кто забыл уроки Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны, - отметил Владимир Семашко. - Есть какие-то поползновения кого-то научить правильно жить, кого-то научить, как выбирать руководство своей страны. Но мы люди умные, грамотные, наученные жизнью, мы сами хотим выбирать, в какой стране жить и с каким руководством. Но многим не терпится, поэтому отсюда санкции и всякие нравоучения".

Посол отметил, что он не считает введенные западными странами против Беларуси санкции безболезненными в той или иной степени. "Но я думаю, что мы переживали гораздо больше, переживем и это. Тем более что у нас есть такой союзник, как Россия", - резюмировал дипломат.-0-

Семашко: перед Беларусью и Россией стоит задача к 1 января 2022 года создать единые рынки нефти, газа, транспорта

 
 
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"Если сегодня проводить параллели с прошлым, мы констатируем, что Беларусь как была успешной в составе Советского Союза, таковой она осталась и во времена...
 
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