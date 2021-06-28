"Спартак" выпустит разработанные студентами фруктовые батончики

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кондитерская фабрика "Спартак" выпустит разработанную студентами новую линейку продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

"В магазинах Беларуси появятся батончики Fruture, разработанные студентами БГУ. В числе новаторов выступили первокурсники факультета международных отношений Мария Огарь, Игнат Нечай, Анастасия Пашная-Мурина, Софья Евменова и Анастасия Самойлович. Также в команду вошел студент Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий (БГУТ) Сергей Бардиловский. Над всем циклом создания нового продукта работали только студенты. Они предложили состав батончика с учетом потребительских предпочтений, провели маркетинговые исследования, дегустацию, просчитали стоимость батончика и разработали дизайн упаковки", - рассказали в пресс-службе.

Fruture (фруктовое будущее) ориентирован на широкую аудиторию и имеет уникальные вкусовые характеристики. Его вес составляет 50 г, батончик покрыт молочным шоколадом, начинка состоит из воздушного хрустящего риса с фруктовым джемом, нуги и сублимированных фруктов. Линейка будет представлена пятью вкусами: вишня, черничный йогурт, клубника со сливками, банан-шоколад и малиновый чизкейк. Упаковка выполнена в ярком молодежном дизайне.

Создание данной продукции стало возможным благодаря победе студенческой команды БГУ в инновационном проекте LEVEL UP, организованном инициативой Студенческого союза StartUp Space БГУ в апреле - июне текущего года. Данная инициатива предполагает взаимодействие студентов с крупными компаниями по реализации их творческих задач. Участниками нынешнего сезона стали более 200 обучающихся БГУ, Белорусского государственного экономического университета, БГУТ и Полесского государственного университета. Первым заказчиком выступила кондитерская фабрика "Спартак", которая инициировала разработку студентами нового продукта, востребованного среди молодых людей.

Планируется, что новинка поступит в магазины уже осенью нынешнего года.-0-