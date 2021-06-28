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Теплая дождливая погода будет в Беларуси на этой неделе
28.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусов на этой неделе ожидает теплая с осадками погода. На большей части пройдут кратковременные дожди, грозы и до 28-31 градуса тепла. Ночной максимум - плюс 19.
Тропическая жара в выходные сменилась тропическими ливнями. На отдельных метеостанциях за три дня выпало 50-90 % всей июньской нормы осадков.
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Белорусов на этой неделе ожидает теплая с осадками погода. На большей части пройдут кратковременные дожди, грозы и до 28-31 градуса тепла. Ночной максимум - плюс 19. ...
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