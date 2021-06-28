США нанесли серию ударов по объектам на границе Ирака и Сирии

Источник материала: БT

США нанесли серию ударов у границы Сирии и Ирака при помощи беспилотников. Решение об атаке принимал лично Джо Байден. По сообщениям СМИ, целями являлись три военных объекта местных группировок. Уничтожена иракская база, которая использовалась для операций беспилотников против военных США. При этом СМИ сообщают, что при авиаударе по Сирии погиб ребенок. Пентагон эту информацию не комментирует.







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