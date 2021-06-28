|
В Минске на проспекте Победителей загорелся автомобиль
28.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ЧП на проспекте Победителей в Минске. Там горел автомобиль - движение было ограничено. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, на пересечении проспекта с улицей Игнатенко произошел пожар в машине Ford. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГАИ. Пострадавших нет. В обстоятельствах разбираются специалисты.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП на проспекте Победителей в Минске. Там горел автомобиль - движение было ограничено. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, на пересечении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)