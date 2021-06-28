В Минске на проспекте Победителей загорелся автомобиль

Источник материала: БT

ЧП на проспекте Победителей в Минске. Там горел автомобиль - движение было ограничено. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, на пересечении проспекта с улицей Игнатенко произошел пожар в машине Ford. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГАИ. Пострадавших нет. В обстоятельствах разбираются специалисты.





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