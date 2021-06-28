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Профильные лингвистические лагеря работают в Минской области
28.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Школьные каникулы с акцентом. В профильных лагерях Минской области изучают сразу несколько иностранных языков - английский, немецкий, французский. Испанский и французский на каникулах преподают в Борисове и Солигорске. Немецкий и английский - в Слуцке. Новые знания в свободное время получают и в Молодечненской девятой школе - единственной в городе, где испанский язык изучают и во время учебного года. Уроки в лингвоклассе ежедневно посещают старшеклассники.
Кроме лингвистических, в Минской области работают и другие профильные лагеря. Среди них экологические, военно-патриотические и спортивные.
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Школьные каникулы с акцентом. В профильных лагерях Минской области изучают сразу несколько иностранных языков - английский, немецкий, французский. Испанский и...
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