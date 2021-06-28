Энергетики устранили последствия непогоды в 111 населенных пунктах Беларуси

Источник материала: БT

Белорусские энергетики восстановили подачу электричества в 111 населенных пунктах. Такие данные приводит телеграм-канал "Белэнерго". Как отметили в ведомстве, отключенных от системы электроснабжения населенных пунктов нет.

Переправа через реку Менка восстановлена

Также восстановлена часть моста через реку Менка в деревне Городище. Из-за мощного ливня в субботу часть конструкции рухнула. Вода размыла участок дороги шириной 5 и длиной 20 метров. Дорожники, и спасатели оперативно восстановили участок.





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