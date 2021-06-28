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Энергетики устранили последствия непогоды в 111 населенных пунктах Беларуси
28.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские энергетики восстановили подачу электричества в 111 населенных пунктах. Такие данные приводит телеграм-канал "Белэнерго". Как отметили в ведомстве, отключенных от системы электроснабжения населенных пунктов нет.
Переправа через реку Менка восстановлена
Также восстановлена часть моста через реку Менка в деревне Городище. Из-за мощного ливня в субботу часть конструкции рухнула. Вода размыла участок дороги шириной 5 и длиной 20 метров. Дорожники, и спасатели оперативно восстановили участок.
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Белорусские энергетики восстановили подачу электричества в 111 населенных пунктах. Такие данные приводит телеграм-канал "Белэнерго". Как отметили в ведомстве,...
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