Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"С 1 июля пассажиры "Белавиа" снова могут путешествовать на чартерных рейсах со своими домашними питомцами: авиакомпания отменяет запрет на перевозку животных. Для оформления услуги, пожалуйста, обратитесь к туристическому оператору (турагенту), у которого был приобретен туристический пакет. Сотрудники агентства запросят у вас всю необходимую информацию и передадут ее специалистам авиакомпании, отвечающим за перевозку животных", - рассказали в "Белавиа".

Бронирование и оплата перевозки животного на каждом участке полета должны быть выполнены не позднее 36 часов до вылета. Количество животных на каждом рейсе ограничено и зависит от типа воздушного судна.

С правилами перевозки животных можно ознакомиться на сайте авиакомпании.-0-