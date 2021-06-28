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Более 40 пассажирских поездов задерживались из-за непогоды 25-28 июня

28.06.2021 16:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 40 пассажирских поездов задерживались из-за непогоды 25-28 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Через Беларусь 25-28 июня проходил грозовой фронт с порывами ветра до 25 м/с и сильными ливнями. В результате многочисленных падений деревьев из-за грозы и шквалистого ветра нарушалось нормальное функционирование железнодорожной инфраструктуры на участках Минского, Гомельского, Могилевского, Витебского отделений БЖД. На Могилевском и Витебском отделениях отключались железнодорожные линии электроснабжения на участках железной дороги общей протяженностью 120 км. Белорусская железная дорога оперативно принимала меры по ликвидации последствий непогоды", - рассказали в пресс-центре.

На устранении повреждений был задействован персонал и техника БЖД. Для электроснабжения железнодорожных станций применялись дизель-генераторные агрегаты. Для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, оставшихся без электроснабжения, была выставлена охрана. Пострадавших и повреждений подвижного состава нет.

В ряде случаев неблагоприятные погодные условия повлияли на пропуск поездов по Белорусской железной дороге. В период 25-28 июня задерживалось свыше 40 пассажирских поездов, более половины из них - поезда региональных линий экономкласса. Более чем на час задерживались 8 поездов (3 поезда международных линий, 3 - межрегиональных линий экономкласса и 2 - региональных линий экономкласса). "БЖД принимала меры по вводу поездов в график, обеспечению пересадки пассажиров на согласованные поезда", - отметили в пресс-центре.

В настоящее время все поезда на БЖД следуют по графику.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На устранении повреждений был задействован персонал и техника БЖД.
 
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