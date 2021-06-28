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Студенты и сотрудники БГУ посетили могилу первого ректора вуза Владимира Пичеты в Москве

28.06.2021 16:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники БГУ посетили могилу первого ректора вуза Владимира Пичеты. Минута молчания и возложение цветов к монументу историка-слависта состоялись в рамках приуроченного к 100-летию БГУ визита делегации вуза в Москву. Организован он с целью укрепления академических и исторических связей, общих традиций в образовании, науке и молодежной политике двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками церемонии стали также представители МГУ им. М.В.Ломоносова, белорусской диаспоры в России, духовенства. В своем слове проректор БГУ Константин Козадаев от имени всего сообщества вуза высказал признательность за значительный вклад Владимира Пичеты в становление и развитие первого в Беларуси университета. Заместитель руководителя лаборатории истории диаспор и миграционных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова Александра Козополянская поблагодарила БГУ за организацию памятного мероприятия в честь известного ученого, отметила важность сохранения исторической памяти об учителях и ученых, внесших значительный вклад в развитие университетов", - рассказали в пресс-службе.

Могила первого ректора БГУ, академика академий наук БССР и СССР, профессора МГУ Владимира Ивановича Пичеты расположена на Новодевичьем кладбище в Москве, вблизи монастыря на третьем участке в 60-м ряду. Над захоронением установлен двухметровый монумент из белого мрамора с бюстом выдающегося ученого. Образ снят с фото периода ректорства Пичеты в БГУ. Автором памятника является художник-скульптор Маргарита Удальцова, жена заслуженного деятеля науки РСФСР и ректора МГУ в 1928-1930 годах Ивана Удальцова. Владимир Пичета был учителем их сына Ивана и другом семьи. Бюст на могиле первого ректора изготавливался по гипсовому варианту, который предоставила жена ученого Александра Петровна Пичета. С ней в 1956-1965 годах руководство БГУ вело переписку по установке памятника, в которой обсуждались нюансы материала, цена, а также кандидатуры мастеров и скульпторов.

Захоронение Пичеты находится под патронажем магистрантов-историков БГУ и МГУ, которые обучаются в совместной магистратуре белорусского и российского вузов. Волонтеры ежегодно проводят уборку, обновляют надписи и чистят памятник.

В БГУ уделяется особое внимание исторической памяти основателя университета. На фасаде дома, где некоторое время жил и работал Владимир Пичета, установлена мемориальная доска его имени. Сегодня это корпус исторического факультета БГУ, здесь же установлен бюст Владимира Пичеты и действует именная аудитория ученого.

Владимир Пичета скончался в 1947 году в возрасте 68 лет. В 1973 году рядом с ним была похоронена жена.

Владимир Иванович Пичета (1878-1947) - белорусский историк, первый ректор БГУ (1921-1929), академик АН БССР с 1928 года, заслуженный профессор БССР (1926), академик АН СССР с 1946 года. С 1938 года - профессор Московского педагогического института им. В.И.Ленина и МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1939 году по его инициативе организован сектор славяноведения Института истории АН СССР и кафедра истории южных и западных славян МГУ. С 1946 года Пичета - заместитель директора Института славяноведения АН СССР.

С именем Пичеты связано становление белорусской советской исторической науки, истории права и экономики. Темы его исследований включали вопросы этногенеза белорусского народа, истории белорусских городов, археологии и краеведения, истории белорусского языка и литературы. Из 500 работ ученого более 150 посвящено истории Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минута молчания и возложение цветов к монументу историка-слависта состоялись в рамках приуроченного к 100-летию БГУ визита делегации вуза в Москву.
 
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