ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"IT-град Академический" будет создан в НАН

28.06.2021 16:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технический центр цифровых технологий "IT-град Академический" будет создан на базе Объединенного института проблем информатики и Института математики Национальной академии наук. Такое решение принято сегодня на заседании бюро Президиума НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Цель создания такого центра - объединение усилий и компетенций организаций, работающих в области информационных технологий для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Беларуси. В отличие от ПВТ основное усилие в "IT-граде Академическом" будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми технологиями реального сектора экономики.

"У нас должна быть академическая кооперация по решению крупных задач, стоящих перед экономикой страны. Необходимо объединить научный потенциал ученых, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса", - подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Среди задач, стоящих перед "IT-градом Академическим" - разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности, экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки, развитие научно-технического и производственного потенциала подразделений участников в области информационных технологий, консультационные и образовательные услуги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и научно-технических проектов различного уровня.

На данный момент есть договоренность об участии в "IT-граде Академическом" целого ряда организаций НАН Беларуси. Среди них - Институт физики, Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова, Институт прикладной физики, Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций, Объединенный институт машиностроения, Институт биоорганической химии и другие. Предполагается, что в процессе деятельности центра к нему присоединятся профильные организации другой ведомственной подчиненности и частные компании.

Планируется, что центр будет заниматься цифровым проектированием и компьютерным моделированием, технологиями обработки, анализа и использования данных, технологиями защиты и обеспечения безопасности информационных систем, экспертизой используемого и разрабатываемого программного обеспечения с привлечением результатов экспериментальных исследований. Так, например, в области цифрового проектирования и компьютерного моделирования у участников IT-града есть опыт в использовании технологии разработки и сопровождения цифровых двойников различных объектов, технических, физических и технологических процессов. Также участники будут выполнять компьютерное моделирование, проектирование и разработку систем принятия решений для предприятий промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства, добычи и переработки природных ресурсов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Научно-технический центр цифровых технологий "IT-град Академический" будет создан на базе Объединенного института проблем информатики и Института математики...
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция напоминает о мерах безопасности в местах массового отдыха у водоемов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by