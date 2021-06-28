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Состоялась встреча А. Лукашенко с исполнительным директором Emaar Properties

28.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бизнес-климат в Беларуси Эмиратам по душе. О развитии сотрудничества с ОАЭ в целом и о продвижении общих масштабных инвестпроектов в частности   сегодня говорили во Дворце Независимости. Президент встретился с исполнительным директором компании Emaar Properties. Мухаммед аль-Аббар в последнее время у нас частый гость. В этот раз в Минске вместе с сыном. Считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Является советником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая. Беларусь давно выстраивает доверительный диалог и сотрудничество с этой арабской страной. Несмотря на трудности пандемии, в торговле между государствами восходящий тренд.

Руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью

Что касается Emaar Properties, которую представляет бизнесмен, то это известная инвестиционная компания не только в Персидском заливе, но и во всем мире. Сфера интересов - строительные проекты, недвижимость, гостиничный бизнес, логистика и многое другое. Работают в 14 странах. Приход такого серьезного игрока на белорусский рынок только подтверждает перспективность инвестиционного сотрудничества.


Состоялась встреча А. Лукашенко с исполнительным директором Emaar Properties


Исполнительный директор Emaar Properties: Я буду работать в Беларуси и инвестировать

Мухаммед Аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties:

Мне Беларусь нравится со всех точек зрения, мне нравится решение Президента не закрывать экономику. Это самое мудрое решение по сравнению с другими странами, где были закрыты, экономика пострадала. Для инвесторов это очень хороший знак - стабильность. Мы рассматриваем это позитивно. Инвестклимат в Беларуси очень стабильный, я буду работать в Беларуси

Сотрудничество Беларуси и ОАЭ: проект "Северный берег"

Один из проектов, в который инвестирует эмиратский бизнес в нашей стране, это "Северный берег". Договор о строительстве "умного города" будет подписан в ближайшие дни. Стоимость амбициозного проекта - порядка 4 миллиардов евро. Осенью на месте строительства заложили памятную капсулу. В первую очередь в столице появится Национальный выставочный комплекс, университет искусственного интеллекта, спортивные объекты, объекты здравоохранения, образования, центры культуры и искусств и современное комфортное жилье.


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Теги: Минск
 
 
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Бизнес-климат в Беларуси Эмиратам по душе. О развитии сотрудничества с ОАЭ в целом и о продвижении общих масштабных инвестпроектов в частности   сегодня говорили...
 
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