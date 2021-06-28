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Под Могилевом идет подготовка национальной сборной к Армейским международным играм "Открытая вода"
28.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Военнослужащие понтонно-мостовых подразделений тренируются максимально быстро переправлять на противоположный берег боевую технику с применением спецсредств инженерных войск. Задействованы плавающие транспортеры, паромно-мостовые машины, буксирно-моторные катера. Практические занятия проходят на реке Днепр.
Руслан Гирилюк, замкомандира 188-й гвардейской инженерной бригады ВС Беларуси:
В этом году мы впервые с 2015 года участвуем повторно в "Открытой воде". На данный момент на берегу Днепра проходит подготовка к этим соревнованиям. Мы осуществляем подготовку командой, которая будет участвовать в качестве понтонного подразделения и выполнять нормативы на воде. Мы делаем акценты на оттачивание мастерства личного состава. Он уже обучен и подготовлен, однако нет предела совершенству. Поэтому мы ежедневно, день за днем отрабатываем данные нормативы
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Военнослужащие понтонно-мостовых подразделений тренируются максимально быстро переправлять на противоположный берег боевую технику с применением спецсредств...
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