|
Венки в честь Дня Независимости Беларуси возложили к Вечному огню в Москве
28.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Венки в честь Дня Независимости Беларуси возложены к Вечному огню в Москве. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в России Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители Евразийской экономической комиссии и других интеграционных структур, а также белорусской диаспоры и дипломаты.
Цветы также возложили к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Венки в честь Дня Независимости Беларуси возложены к Вечному огню в Москве. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)