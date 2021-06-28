Венки в честь Дня Независимости Беларуси возложили к Вечному огню в Москве

Источник материала: БT

Венки в честь Дня Независимости Беларуси возложены к Вечному огню в Москве. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в России Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители Евразийской экономической комиссии и других интеграционных структур, а также белорусской диаспоры и дипломаты.

Цветы также возложили к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра.







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