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МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

28.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении МИД. Также наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС - в условиях введенных санкций и ограничений со стороны Евросоюза выполнение обязательств в рамках данного соглашения становится невозможным. Постоянный представитель нашей страны при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

Главе представительства Евросоюза в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.


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Теги: Минск
 
 
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Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении МИД. Также наша страна начинает реализацию процедуры...
 
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