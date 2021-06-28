|
МИД: Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
28.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении МИД. Также наша страна начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС - в условиях введенных санкций и ограничений со стороны Евросоюза выполнение обязательств в рамках данного соглашения становится невозможным. Постоянный представитель нашей страны при ЕС отзывается в Минск для консультаций.
Главе представительства Евросоюза в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении МИД. Также наша страна начинает реализацию процедуры...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)