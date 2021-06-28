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Безопасность детей летом и правила поведения во время жаркой погоды

28.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минимизировать риск происшествий на дорогах, рассказать о правилах поведения на воде и ознакомить с причинами несчастных случаев. На базе отдыха "Дружба" силовые структуры и городские организации провели интерактивный урок безопасности для детей. В лагере отдыхают 104 человека. Им сотрудники МЧС, ОСВОДа, ОМОНа и инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали о безопасном поведении в летний период.

Екатерина Лисовская, инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД г. Минска: "Когда жара спадает, особенно к вечеру, всем хочется выйти и подышать. Но нужно помнить, что находиться на улице несовершеннолетние до 16 лет обязаны только с родителями".

Вадим Макаренцев, замначальника отдела центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Беларуси: "Как говорится, дети - цветы жизни, и очень важно заложить в них это зернышко в самом начале, начиная еще с дошкольного возраста, и постепенно расти и поднимать их уровень знаний по основам безопасности на протяжении всей жизни, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны".

Синоптики и медики рекомендуют во время зноя беречь себя: не находиться долго под жаркими лучами солнца, не забывать о головных уборах и правилах поведения на воде.

 
Теги: Минск
 
 
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Минимизировать риск происшествий на дорогах, рассказать о правилах поведения на воде и ознакомить с причинами несчастных случаев. На базе отдыха "Дружба" силовые...
 
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