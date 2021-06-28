ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Учение МЧС прошло под Борисовом

28.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Разбор завалов, тушение пожара и массовая эвакуация. Учение МЧС прошло под Борисовом. По легенде мероприятия, спасатели должны были ликвидировать последствия крупного чрезвычайного происшествия в Светлой Роще. Сотрудники МЧС провели работу по освобождению пострадавших из-под строительных завалов и потушили сильный пожар. К минимизации последствий чрезвычайной ситуации подключились и медики Борисовской больницы № 2. В состав спецподразделения входят более 60 человек: врачи, медсестры, фельдшеры и санитары.

Такие учения позволяют оценить готовность любых служб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Спасатели и медицинские работники показали высокий уровень профессиональной подготовки.


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбор завалов, тушение пожара и массовая эвакуация. Учение МЧС прошло под Борисовом. По легенде мероприятия, спасатели должны были ликвидировать последствия...
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Могилевом идет подготовка национальной сборной к Армейским международным играм "Открытая вода"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by