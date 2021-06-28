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Разбор завалов, тушение пожара и массовая эвакуация. Учение МЧС прошло под Борисовом. По легенде мероприятия, спасатели должны были ликвидировать последствия крупного чрезвычайного происшествия в Светлой Роще. Сотрудники МЧС провели работу по освобождению пострадавших из-под строительных завалов и потушили сильный пожар. К минимизации последствий чрезвычайной ситуации подключились и медики Борисовской больницы № 2. В состав спецподразделения входят более 60 человек: врачи, медсестры, фельдшеры и санитары.

Такие учения позволяют оценить готовность любых служб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в реальных условиях. Спасатели и медицинские работники показали высокий уровень профессиональной подготовки.







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