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Прогноз погоды на 29 июня
28.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и влажная неустойчивая воздушная масса.
29 июня (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и влажная неустойчивая воздушная масса. 29 июня (вторник) в отдельных районах...
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