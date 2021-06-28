ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД: Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

28.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В связи с введенными Европейским союзом  беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в нашей стране Дирк Шубель. Послу Европейского союза заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций  как инструмента давления на суверенное и независимое государство. 


"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси.


Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель  для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций. В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь  представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. В МИД выразили пожелание, чтобы  должностные лица ЕС осознали  ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с введенными Европейским союзом  беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в Министерство иностранных дел был вызван глава...
 
Новости дня
Новости общества
 
С. Лавров: Как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by