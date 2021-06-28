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В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в нашей стране Дирк Шубель. Послу Европейского союза заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство.





"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси.





Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций. В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. В МИД выразили пожелание, чтобы должностные лица ЕС осознали ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью.







