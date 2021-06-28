Д. Мезенцев о ветеранах: Нам надо успеть расспросить их еще и еще раз, успеть сказать спасибо, успеть поклониться

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Венки в преддверии Дня Независимости Беларуси возложены к Вечному огню в Москве. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в России Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители Евразийской экономической комиссии и других интеграционных структур, а также белорусской диаспоры и дипломаты. Цветы легли к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду.

Д. Мезенцев: Нельзя спекулировать на памяти павших героев







Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Я бы пожелал всем белорусам, россиянам, украинцам, молдаванам, европейцам одного: помнить, уважать, чтить память павших, не спекулировать на ней, не переписывать историю, не унижать ветеранов и тружеников тыла.



"Время неумолимо. Ветеранов все меньше вместе с нами, нам надо успеть расспросить их еще и еще раз, успеть сказать спасибо, успеть поклониться. День Независимости Беларуси - это особый праздник не только для белорусов, но и для граждан всех республик бывшего СССР", - добавил государственный секретарь.







В. Семашко: Союз России и Беларуси - на принципиально новой стадии





В свою очередь посол Беларуси в России констатировал: мы хоть и небольшая страна, но являемся значимым экономическим партнером России, занимая 4 место среди всех ее торговых партнеров. По итогам 5 месяцев текущего года белорусско-российский товарооборот вырос на 30 %.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мы сейчас находимся в принципиально новой стадии. Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и т.д. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси.



"Стороны завершают работу над 28 интеграционными картами. Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств. Т.е. создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Беларуси, и для России", - добавил Владимир Семашко.





