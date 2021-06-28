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Д. Мезенцев о ветеранах: Нам надо успеть расспросить их еще и еще раз, успеть сказать спасибо, успеть поклониться

28.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Венки  в преддверии Дня Независимости Беларуси  возложены к Вечному огню в Москве. В торжественной церемонии приняли участие  Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в России  Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства  Дмитрий Мезенцев,  представители Евразийской экономической комиссии и других интеграционных структур, а также  белорусской диаспоры и дипломаты. Цветы легли  к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. 

Д. Мезенцев: Нельзя спекулировать на памяти павших героев


Дмитрий Мезенцев,  государственный секретарь Союзного государства: 

Я бы пожелал всем белорусам, россиянам, украинцам, молдаванам, европейцам  одного: помнить, уважать, чтить память павших, не спекулировать на ней, не переписывать историю, не унижать ветеранов и тружеников тыла.  

"Время неумолимо. Ветеранов все меньше вместе с нами, нам надо успеть расспросить их еще и еще раз, успеть сказать спасибо, успеть поклониться. День Независимости Беларуси - это особый праздник не только для белорусов, но и для граждан  всех республик бывшего СССР", - добавил государственный секретарь. 


В. Семашко: Союз России и Беларуси - на принципиально новой стадии


В свою очередь посол Беларуси в России  констатировал: мы  хоть и небольшая страна, но являемся  значимым экономическим партнером России, занимая  4 место среди всех ее торговых партнеров. По итогам 5 месяцев текущего года белорусско-российский товарооборот вырос на 30 %. 

Владимир Семашко,  Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мы  сейчас находимся в принципиально новой стадии.  Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и т.д. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси. 

"Стороны завершают работу над 28 интеграционными картами. Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств.  Т.е. создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Беларуси, и для России", - добавил Владимир Семашко.


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Теги: Минск
 
 
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Венки  в преддверии Дня Независимости Беларуси  возложены к Вечному огню в Москве. В торжественной церемонии приняли участие  Чрезвычайный и Полномочный Посол...
 
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