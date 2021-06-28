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"Прелесть западных правил - в отсутствии конкретики. Как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" и объявляет о своем праве наказывать нарушителя". Таким откровенным мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Статья политика опубликована в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Высказался министр и об излюбленном европейском давлении с помощью санкций.





Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь. Мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем".



