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С. Лавров: Как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил"

28.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Прелесть западных правил - в отсутствии конкретики. Как только кто-то поступает вопреки воле Запада,  тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" и объявляет  о своем праве наказывать нарушителя". Таким откровенным мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Статья политика  опубликована в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике". 

Высказался министр  и об излюбленном европейском давлении с помощью санкций.


Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь. Мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем". 


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Теги: Гродно
 
 
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"Прелесть западных правил - в отсутствии конкретики. Как только кто-то поступает вопреки воле Запада,  тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" и...
 
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