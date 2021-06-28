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В Минске в ДТП пострадал велосипедист
28.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По предварительной информации, сегодня около 7 часов водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь по проспекту Жукова со стороны улицы Харьковской в направлении проспекта Дзержинского, при подъеме на транспортную развязку совершил наезд на 45-летнего велосипедиста. Водитель двухколесного транспорта, не спешившись, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП велосипедист был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.
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По предварительной информации, сегодня около 7 часов водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь по проспекту Жукова со стороны улицы Харьковской в направлении...
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