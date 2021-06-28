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Республиканская общественная наблюдательная комиссия посетила исправительную колонию №17

28.06.2021 21:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Республиканской общественной наблюдательной комиссии при Министерстве юстиции 24 июня посетили Исправительную колонию №17 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Члены наблюдательной комиссии ознакомились с условиями содержания осужденных, их питания, медико-санитарного обеспечения, организации обучения, досуга, нравственного и культурного воспитания, с помещениями для долгосрочных свиданий и краткосрочных встреч. "Положительно оценена возможность для осужденных дистанционного обучения, занятости, спортивных соревнований, совершения видеозвонков с родственниками, функционирования интернет-магазина продовольственных товаров", - отметили в Минюсте.

Помимо личных бесед, с осужденными провели анкетирование в соответствии с утвержденной Министерством юстиции формой. Жалоб от осужденных не поступало.

Вместе с тем члены наблюдательной комиссии отметили необходимость уделить большее внимание работе психологов с осужденными, проведению комплекса мероприятий по формированию законопослушного поведения, укреплению социально полезных связей, минимизации совершения ими повторных преступлений, заинтересованности в получении образования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Члены наблюдательной комиссии ознакомились с условиями содержания осужденных, их питания, медико-санитарного обеспечения, организации обучения, досуга,...
 
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