Комитет госконтроля проводит мониторинг потенциально опасных строений и прилегающих территорий

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Доступ на потенциально опасные объекты и нарушение санитарных норм в детских садах. Именно такие недочеты выявили сотрудники Комитета госконтроля после проведения мониторинга состояния дел в строительной и социальной сфере. Практически все выявленные нарушения оперативно устраняются. Для вопросов, требующих значительных финансовых затрат, составлен специальный график решения. О первых результатах проверок репортаж Юрия Карнеловича.

Поселок Высокое в Оршанском районе. Усадьба XIX века (к слову, историко-культурная ценность) давно заросла бурьяном. Оставшиеся от былой роскоши перекрытия в любой момент могут обрушиться. Но доступ на территорию не ограничен, а ведь недалеко школа.

Георгий Орлов, зампредседателя Оршанского межрайонного Комитета государственного контроля:

Имеется ряд объектов как промышленного назначения, культурного, так и жилого - недостроенные или выкупленные частными лицами, которые находятся в ряду потенциально опасных объектов, и доступ к которым не ограничен. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Здесь два пути: либо снос, либо использование. А если невозможны оба варианта, это максимальное ограничение доступа.

Рядом с оршанским колледжем бывший завод ЖБИ, огромная территория. Кстати, тоже в аварийном состоянии. Только после того как в ситуацию вмешался госконтроль, появились ворота и даже сторож. И таких или подобных объектов в районе с десяток.







А это уже Гродно. Ясли-сад № 88 дали трещину. И это несмотря на то, что в здании занимаются дети. От того и внимание со стороны контролеров повышенное. Старая ливневая канализация практически не работает. И любой - даже самый небольшой - дождь вызывает настоящий потоп.

Грунтовые воды подмывают фундамент, он просаживается, а на стенах появляются трещины. В некоторых местах они достигают четырех сантиметров. А это уже прямая угроза для воспитанников.

На устранение аварийной ситуации выделят бюджетные деньги

Директор детского сада Светлана Деликатная замалчивать эту проблему не собирается. Не раз докладывала в районную администрацию о сложившейся ситуации. Со временем трещины пошли не только в фундаменте, но и в перекрытии на втором этаже.

Светлана Деликатная, заведующая яслями-садом № 88 г. Гродно:

Мы обращались в наш отдел образования, и по нашей просьбе были выделены средства на обследование здания. По результатам обследования было дано заключение, что саду требуется серьезный ремонт.

На местах пообещали, что деньги на ремонт выделят из бюджета в кратчайшие сроки. А вот в соседнем детском саду № 27 все нарушения устранили своими силами. Теперь здесь идеальный порядок.

Наталья Дубатовка, заведующая яслями-садом № 27 г. Гродно:

Госконтролем были даны замечания по наведению порядка в подвальном помещении. Силами нашего дошкольного учреждения и силами центра были вывезены металлоконструкции, металлолом и макулатура в установленные сроки.

Татьяна Слабыш, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области:

По тем нарушениям, которые требуют достаточно большого финансирования, выстроен график и составлен план по устранению данных нарушений. На сегодняшний день можно отметить тот факт, что те нарушения, которые не требовали достаточно больших финансовых вложений, устранены.

Уже спилены аварийные деревья, установлено уличное освещение, наводится порядок на прилегающей территории. Кстати, подобные нарушения госконтроль выявил в большинстве дошкольных учреждений области.

Юлия Авхукова, начальник главного управления по контролю бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:

Особую озабоченность вызывают недостроенные объекты, которые не охраняются, и допуск в них свободный. Но местные органы власти принимают меры по ограничению доступа, периодически контролируют, для того чтобы каждое место в нашей республике было спокойным для посещения, либо имелось предупреждение о том, что ограничен допуск посторонних лиц.

По поручению главы государства масштабный мониторинг Комитет госконтроля проводит по всей стране. Особое внимание дошкольным учреждениям и площадкам незавершенного строительства, а также объектам в аварийном состоянии. По каждому отдельному случаю принимаются меры до полного устранения проблем.





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